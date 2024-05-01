В Румынии состоятся учения НАТО

БАКУ /Trend/ - С 5 по 24 мая в Румынии пройдут воздушно-десантные учения НАТО Swift Response 24.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Сообщается, что всего в маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 320 единиц военной техники из 7 стран НАТО и их партнеров.

"В рамках учений будет проведена одна из крупнейших воздушно-десантных операций в Европе после Второй мировой войны с участием около 2 тысяч десантников из Германии, Испании, Нидерландов, Румынии, США и Франции", - говорится в сообщении.