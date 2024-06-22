ЕВРО-2024: исторический матч Грузии

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал II тур в группе F на ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, 9-й день чемпионата Германии начался в Гамбурге.

Чехия и Грузия, начавшие соревнования с поражения боролись за первые очки. Встреча аутсайдеров началась в 17:00 по бакинскому времени. Матч завершился вничью со счетом 1:1 и стал историческим для грузин, так как они завоевали первое очко в финальной части чемпионатов Европы.

Отметим, что II тур в группе завершится матчем Турция - Португалия, который состоится сегодня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

22 июня, группа F

17:00. Грузия - Чехия - 1:1

Гол: Жорж Микаутадзе (45+3, пенальти); Патрик Шик (59)

Судья: Даниэль Циберт (Германия).

Гамбург. Фолькспаркштадион