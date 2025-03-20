Хуситы нанесли удары по израильскому аэропорту

БАКУ /Trend/ - Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Trend, об этом заявил представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сария.

По его словам, атака была осуществлена с помощью «гиперзвуковой баллистической ракеты».

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию и атаковали аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Эта операция успешно достигла своей цели", - сказал он.