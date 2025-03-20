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Хуситы нанесли удары по израильскому аэропорту

В мире Материалы 20 марта 2025 08:40 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Trend, об этом заявил представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сария.

По его словам, атака была осуществлена с помощью «гиперзвуковой баллистической ракеты».

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию и атаковали аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Эта операция успешно достигла своей цели", - сказал он.

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