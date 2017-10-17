На севере Ирака прогремел взрыв

17 октября 2017 10:29 (UTC+04:00)

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения на севере Ирака при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА Новости со ссылкой на генштаб Турции.

Накануне генштаб Турции сообщил, что в другом инциденте при подрыве членами РПК самодельной бомбы на севере Ирака погибли двое и получили ранения трое турецких военных.

"В районе Зап Северного Ирака вечером 16 октября при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратисткой террористической организации (РПК), погибли два наших товарища. Еще двое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. В ходе прошедшей после этого воздушной операции уничтожено восемь террористов", — сообщил турецкий генштаб.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

Azernews Newspaper
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