В Дубае повторяют лазерное шоу, установившее рекорд Гиннеса в Новый год

Лазерное шоу, которое в новогоднюю ночь попало в Книгу рекордов Гиннеса как самое масштабное, повторяют в Дубае вплоть до конца этой недели, передаёт корреспондент РИА Новости.



В этот Новый год шоу "Light Up 2018" впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж-Халифа - посмотреть на него собрались десятки тысяч зрителей.

На башне за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем зрители в течение примерно пяти минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В середине шоу на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

Те, кто не успел посмотреть шоу, смогут это сделать каждый вечер вплоть до субботы, 6 января.

Мероприятие попало в книгу рекордов Гиннеса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году.

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