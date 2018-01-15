ВВС Катара перехватили второй гражданский самолет ОАЭ

Катарские истребители перехватили второй пассажирский самолет, заходивший на посадку на Бахрейне. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает ТАСС.

"Истребитель ВВС Катара перехватил второй гражданский самолет ОАЭ во время его посадки в международном аэропорту Бахрейна, который в итоге благополучно совершил посадку, - приводит телеканал Sky News Arabia информацию ведомства. - Катар своими действиями ставит под угрозу безопасность гражданской авиации в регионе". Там также указали, что самолет следовал "по регулярному, запланированному и известному маршруту" и имел все "необходимые разрешения". В управлении подчеркнули, что рассматривают "законные варианты" противодействия подобным инцидентам со стороны эмирата, в том числе в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и других профильных организациях.

Ранее 15 января эта же эмиратская структура сообщала о перехвате еще одного пассажирского самолета катарскими ВВС, который выполнял регулярный рейс в столицу Бахрейна, Манаму, назвав произошедшее "вопиющим нарушением международных договоренностей". Позднее в МИД Катара отвергливсе обвинения ОАЭ.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al-Jazееra, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.

С начала года Катар несколько раз обвинял ОАЭ в нарушении воздушного пространства страны и заявил, что подаст соответствующую жалобу в ООН. В Абу-Даби эти заявления также опровергали.

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