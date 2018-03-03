В Египте девять человек погибли в результате ДТП на трассе Каир - Исмаилия

Девять человек погибли, более 20 получили ранения в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте. Об этом сообщило издание Al-Masry Al-Youm, передает ТАСС.

Авария произошла на трассе Каир - Исмаилия. "По предварительным данным, водитель маршрутки пытался на скоростной трассе избежать столкновения с другим транспортным средством, в результате чего не смог удержать машину, ее занесло, что привело к опрокидыванию транспортного средства", - приводит египетское информационное агентство MENA заявление МВД. В результате удара перегруженный микроавтобус загорелся.

По официальным данным, ежегодно на дорогах страны гибнут до 12 тыс. человек. При этом, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 48% жертв - пассажиры автотранспорта, 20% - пешеходы. По информации Египетского центрального агентства по мобилизации и статистике, основными причинами ДТП являются человеческий фактор (72% случаев), неисправное техническое состояние автомобилей (18,2%) и состояние дорог (3,1%).

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