США и Ливия подписали документы о сотрудничестве в сфере безопасности

Временная поверенная в делах США в Ливии Стефани Уильямс и заместитель министра иностранных дел Ливии по политическим вопросам Лютфи аль-Муграби подписали документы о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД этого североафриканского государства, передает ТАСС.

По данным агентства, подписанные документы включают меморандум о намерениях касательно обеспечения безопасности в аэропортах, а также письмо-соглашение о поддержке развития сектора правосудия в Ливии. Стороны также пообещали усилить двустороннее сотрудничество в других областях.

Кроме того, на встрече в Триполи была отмечена важность усилий спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе в продвижении политического процесса в стране и достижении политической стабильности.

В январе Гасан Саламе заявил, что ООН готовится увеличить свое присутствие в Ливии для оказания содействия в стабилизации и постконфликтном восстановлении страны и ее государственного строя. По его словам, основными приоритетами на данный момент являются принятие новой конституции, завершение процесса национального примирения, а также подготовка и проведение выборов.

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