Иракские пограничники построили стену на границе с Сирией для защиты от террористов

30 июня 2018 17:14 (UTC+04:00)

Иракские пограничники завершили строительство стены из колючей проволоки на западной границе с Сирией для защиты от террористической группировки "Исламское государство". Об этом, как сообщил в субботу телеканал Al Sumaria, заявил командующий пограничными войсками Ирака генерал-лейтенант Хамад Абдалла Ибрагим, передает ТАСС.

По словам иракского офицера, ограждение, оснащенное камерами наблюдения с тепловизорами, установлено в провинции Анбар (на западе Ирака) на стыке границ с Сирией и Иорданией. По периметру построены сторожевые башни, развернуты мобильные патрули.

"Необходимо ускорить завершение работ, что создать щит безопасности на всей границе с Сирией для защиты от любой угрозы со стороны ИГ", - сказал Ибрагим, отметив, что на эти цели потребуется 4 млрд иракских динаров (порядка $3,4 млн).

По информации новостного портала Shafaq news, материально-техническую и логистическую поддержку при строительстве оказывали американские военные, базирующиеся в Анбаре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Девять селений на юге Сирии присоединились к соглашению о примирении - СМИ
Арабские страны 14:42
Израиль отказался пустить к себе беженцев из Сирии
Израиль 29 июня 15:30
Израиль переправил в Сирию десятки тонн гумпомощи для беженцев
Израиль 29 июня 12:56
Россия обсуждает с Израилем и Иорданией ситуацию на юго-западе Сирии
Россия 29 июня 11:09
Более сотни семей вышли через гумкоридоры из провиции Дераа
Арабские страны 28 июня 20:18
Путин призвал использовать опыт операции в Сирии для подготовки военных
Россия 28 июня 15:13
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 28 июня 13:00
В Японии заявили о поддержке диалога между Россией и США
Другие страны 28 июня 09:22
Около тысячи человек сдались сирийским спецслужбам на юге страны
Арабские страны 27 июня 21:02
Россия и Китай отозвали совместный проект в ОЗХО
Россия 27 июня 16:57
Россия опровергла данные о выходе из соглашения по зоне деэскалации в Сирии
Россия 27 июня 15:43
Замглавы МИД РФ обсудил с заместителем генсека ООН Сирию, КНДР и Иран
Россия 27 июня 12:51
Премьер-министр Ирака призвал РПК сложить оружие
Турция 27 июня 09:24
Франция поддержала введение механизма расследования химатак в Сирии
Европа 26 июня 15:53
Вице-президент США обсудил с премьером Ирака выборы и борьбу с ИГ
США 25 июня 21:44
В Италии задержали подозреваемого в подготовке терактов в Европе
Европа 25 июня 21:26
Путин и Эрдоган договорились о взаимодействии по урегулированию в Сирии
Россия 25 июня 17:47
Россия и США могут провести консультации по Сирии во время визита Болтона
Россия 25 июня 14:17