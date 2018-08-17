В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 120 человек

17 августа 2018 15:16 (UTC+04:00)

Почти 120 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за сутки, сообщил на заседании представитель Совместного координационного центра полковник Алексей Посунько, передает РИА Новости.

В пятницу в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 117 беженцев (женщин - 35, детей - 59). Всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 7 093 человек, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" - 3 042, "Земрани" - 3 008, "Эль-Дабусия" - 644, "Эль-Кусайр" - 399. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек", - сказал он.

Отмечается, что также были проведены переговоры с представителем Турецкого координационного центра, бригадным генералом Четын Коклю, по выходу внутренне перемещённых лиц из Идлибской зоны деэскалации. Также состоялась рабочая встреча с представителями ООН по гуманитарной ситуации в юго-западной зоне деэскалации и обстановке в Идлибской зоне деэскалации.

"В провинции Деръа проведена гуманитарная акция. Были выданы продовольственные наборы в количестве 650 штук, общим весом 2,8 тонны. Проводится контроль за возвращением беженцев в населенном пункте Арбил и восстановление инфраструктуры в данном районе", — добавил полковник Алексей Посунько.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии
В мире 16 августа 21:44
В Хомсе за сутки обнаружили и обезвредили 57 взрывоопасных предметов
Арабские страны 16 августа 18:54
Помпео и де Мистура обсудили урегулирование в Сирии
Арабские страны 16 августа 06:24
ООН направит почти $50 миллионов на помощь беженцам из Венесуэлы
Другие страны 16 августа 02:33
В Сирию за 2,5 года вернулись до 300 тысяч беженцев
Арабские страны 15 августа 19:00
В Сирии российские военные в августе сбили 16 беспилотников
Россия 14 августа 23:26
Лента новостей
В детских домах Азербайджана увеличилось число детей
Общество 15:37
В Азербайджане проведена дезинфекция на рынках по продаже скота живым весом
Общество 15:33
В Азербайджане будет рассмотрен вопрос ответсвенности учителей за слабые результаты учеников
Общество 15:26
Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о стратегическом партнерстве
Таджикистан 15:19
Посол Малайзии завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)
Политика 15:18
Китайская компания примет участие в строительстве сельхозхаба в регионе Казахстана
Бизнес 15:08
Задержаны лица, совершившие кражу в бакинском метро
Происшествия 15:01
В Ташкенте появится отель Hilton
Бизнес 14:57
В Азербайджане появится клуб инвесторов для финансирования стартапов - министр
ИКТ 14:51