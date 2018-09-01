Назначена новый спецпредставитель и глава миссии ООН в Ираке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил бывшую главу Минобороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт своим специальным представителем и главой миссии по оказанию помощи Ираку, как передаёт РИА Новости сообщает пресс-офис главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня объявил о назначении представителя Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт своим специальным представителем по Ираку и главой миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ)", — говорится в заявлении пресс-офиса.

Она сменит на этом посту представителя Словакии Яна Кубиша, "которому генеральный секретарь благодарен за его службу".

Также отмечается, что у Хеннис-Пласшерт 20-летний опыт в политической и дипломатической деятельности. Она была министром обороны Нидерландов с 2012 по 2017 годы, став первой женщиной, назначенной на этот пост. Будучи министром, она руководила Центральным штабом, Командованием тыла, организацией оборонных ведомств и четырьмя Королевскими войсками Нидерландов: армией, флотом, военно-воздушными силами и военной и пограничной полицией.

"На этом посту Хеннис-Пласшерт контролировала участие Нидерландов в военных действиях в Мали, Афганистане и Ираке, взаимодействовала с ЕС, ООН, НАТО и партнерами ООН", — добавили в пресс-офисе.

Кроме этого, она была членом палаты представителей Нидерландов (2010-2012 годы) и членом Европейского парламента (2004-2010 годы). Новый глава МООНСИ в работала Европейской комиссии в Брюсселе, Риге и Амстердаме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.