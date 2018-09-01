Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры

Столкновение сирийских правительственных войск с боевиками произошло в субботу утром юго-восточнее Пальмиры, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, передает РИА Новости.

"Сегодня в пять часов утра в 36 километрах юго-восточнее города Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, попытавшейся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры", - говорится в сообщении.

По данным российских военных, двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен и сейчас дают показания. В частности, задержанные рассказали, что они должны были провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу, который они планировали захватить в течение недели.

"Боевики рассказали, что они из бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек. Их лагерь подготовки находится в районе населенного пункта Эт-Танф рядом с американской военной базой", - добавили в Центре по примирению враждующих сторон.

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