Захарова: Россия проверяет информацию о выводе всего тяжелого вооружения в Идлибе

Россия проверяет информацию турецких СМИ о завершении вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает в среду ТАСС.

"9 октября турецкие СМИ сообщили, что вывод тяжелого вооружения состоялся, - сказала она. - Мы сейчас перепроверяем эту информацию по линии наших экспертов".

Захарова добавила, что в соответствии с договоренностями России и Турции более тысячи боевиков и около 100 единиц техники выведены из демилитаризованной зоны в Идлибе.

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