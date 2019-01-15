В Йемене задержали подозреваемых во взрыве на военной базе

15 января 2019 18:39 (UTC+04:00)

Службы безопасности Йемена задержали на юге страны причастных к взрыву на военной базе Аль-Анд, в результате чего в прошлый четверг погибли высокопоставленные военные йеменской армии, сообщил во вторник на пресс-конференции глава МВД Йемена Ахмед аль-Мисри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в администрации провинции Лахдж, глава генштаба йеменской армии генерал-лейтенант Абдалла ан-Нахи, его заместитель и глава военной разведки страны получили ранения в результате атаки беспилотника на военную базу во время военного парада. Сообщалось о шести погибших. Провинция Лахдж находится на юге страны, севернее Адена, где временно работает международно признанное правительство Йемена.

"Участники террористической ячейки были задержаны в течение нескольких дней в провинции Лахдж, где находится военная база Аль-Анд", - сказал аль-Мисри. Пресс-конференцию транслировал телеканал "Аль-Арабия".

По его словам, во время следственных мероприятий задержанные признались в совершении убийств и взрывов в Адене против военачальников и руководителей службы безопасности. Как утверждает глава МВД, они признались, что прошли военную подготовку в Сане и Дамаре, которые находятся под контролем мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), и их тренировали военные специалисты из числа хуситов.

Ранее повстанцы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" подтвердили атаку базы Аль-Анд с помощью беспилотников.

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