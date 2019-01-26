Сенат США поддержал прекращение шатдауна на 35 дней

26 января 2019 02:53 (UTC+04:00)

Сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить шатдаун на 35 дней, свидетельствуют результаты голосования, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сенат проголосовал за законопроект единогласно. Документ предстоит одобрить палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.

Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета, но не выделяет затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе.

Планируется, что до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса.

Трамп ранее поддержал временное прекращение шатдауна, который длится с 22 декабря и уже стал самым продолжительным в истории.

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