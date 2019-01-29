В Йемене шесть человек погибли при взрыве на рынке

29 января 2019 02:23 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в понедельник вечером на одном из рынков в городе Эль-Моха в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Как рассказали очевидцы, самодельное взрывное устройство было заложено вблизи популярной кофейни.

Город Эль-Моха на Красном море перешел под контроль проправительственных сил на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади от мятежников-хуситов в январе 2017 года. Сейчас там находится военная база ОАЭ.

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