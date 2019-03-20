АМИ Trend принимает участие в международном форуме в ОАЭ (ФОТО)

Шарджа /Trend/ - АМИ Trend принимает участие в международном форуме «International Goverment Communication Forum 2019», который проходит в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).

Как передает спецкор Trend, в форуме также принимают участие представители западных и арабских СМИ. На форуме обсуждаются различные вопросы, в том числе связанные с влиянием СМИ на общественное мнение.

В рамках форума также представлены различные стенды мировых и арабских СМИ.

Форум продолжится до 21 марта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.