АМИ Trend принимает участие в международном форуме в ОАЭ (ФОТО)

20 марта 2019 12:32 (UTC+04:00)

Шарджа /Trend/ - АМИ Trend принимает участие в международном форуме «International Goverment Communication Forum 2019», который проходит в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).

Как передает спецкор Trend, в форуме также принимают участие представители западных и арабских СМИ. На форуме обсуждаются различные вопросы, в том числе связанные с влиянием СМИ на общественное мнение.

В рамках форума также представлены различные стенды мировых и арабских СМИ.

Форум продолжится до 21 марта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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