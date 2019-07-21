Боевики выпустили снаряд по мирному селению на юге Сирии

21 июля 2019 15:08 (UTC+04:00)

Боевики, действующие на юге Сирии, выпустили в воскресенье минометный снаряд по населенному пункту Саасаа в провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство SANA, в результате взрыва снаряда погиб мужчина, находившийся за рулем одного из автомобилей, и стоявшая поблизости девочка. Получили ранения еще три женщины, которые доставлены в госпиталь.

17 июля боевики подорвали бомбу на пути следования военного патруля возле населенного пункта Эль-Ядуда в соседней провинции Дераа. Согласно сведениям газеты Asharq Al-Awsat, погибли шесть солдат, еще 15 получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
В мире 20 июля 23:53
Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Алеппо
В мире 19 июля 01:24
В сирийском городе Хасеке произошел взрыв
Арабские страны 17 июля 12:55
Дамаск-Баку-Москва. Мировое турне на конях сирийского путешественника Аднана Аззама (ФОТО)
Путешествия 15 июля 15:52
В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков
В мире 14 июля 22:48
Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо
Арабские страны 13 июля 23:43
Лента новостей
В Бишкеке автомобиль во время соревнований въехал в зрителей
Кыргызстан 15:36
“EYOF Баку 2019”: Завершились очередные индивидуальные теннисные матчи
Общество 15:15
Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" и "бронзу" ЧМ
Общество 14:34
“EYOF Баку 2019”: Турецкие теннисисты начали соревнования с победы
Общество 14:07
Депутат: Национальная пресса играет важную роль в информационной войне с противником
Политика 13:54
Канте покинул сбор "Челси" по состоянию здоровья
Спорт 13:53
“EYOF Баку 2019”: Три азербайджанских борца прошли в финал
Общество 13:38
Завтра в Азербайджане будет до 41 градуса тепла
Общество 13:20
“EYOF Баку 2019”: Азербайджанская спортсменка включилась в борьбу на соревнованиях по теннису
Общество 12:52