В Ливийской армии заявили, что не намерены продлевать инициированное ООН перемирие

13 августа 2019 14:23 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, не намерена продлевать перемирие, которое по инициативе миссии ООН в Ливии было объявлено накануне главного мусульманского праздника Ид аль-Адха. Об этом заявил глава Управления моральной подготовки ЛНА полковник Халед аль-Махджуб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые приводит во вторник новостной портал "218", "общее командование ЛНА не намерено продлевать перемирие в Ид аль-Адха, которое официально завершилось вечером в понедельник".

Аль-Махджуб не прояснил причины отказа ЛНА от дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, обвинив противоборствующую сторону, силы Правительства национального согласия (ПНС), "в неоднократном нарушении перемирия в минувшие несколько дней".

В понедельник США, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Франция заявили о готовности помогать ООН следить за соблюдением перемирия в Ливии и пресекать любые попытки его нарушить. В документе содержится призыв ко "всем сторонам [конфликта] в действительности прекратить боевые действия на всей территории Ливии" на время праздника Ид аль-Адха.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). 4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.

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