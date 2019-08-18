В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

18 августа 2019 17:09 (UTC+04:00)

Свыше 900 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 959 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 312 чел. (женщин – 94, детей – 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 647 чел. (женщин - 194, детей – 330)", - говорится в сообщении.

Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории провинций Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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