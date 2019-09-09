Сирийские войска нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях Алеппо

Артиллерия сирийской армии нанесла в воскресенье удары по позициям бандформирований в районах Анадан и Харейтан, расположенных в окрестностях города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщила газета Al Watan. По ее информации, сирийские военнослужащие ответили на огонь, который вели в последние двое суток боевики по городу Нобуль, где проживает шиитское население, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Командование ВС республики 6 сентября предъявило ультиматум боевикам, которые сохраняют под своим контролем северные и западные окраины Алеппо, потребовав от них сложить оружие и покинуть окрестности города.

По сведениям Al Watan, в воскресенье истек срок действия перемирия, объявленного сирийским военным командованием 31 августа. Тем не менее, как указывает издание, правительственные силы продолжают соблюдать в одностороннем порядке режим прекращения огня в северной зоне деэскалации. Газета отмечает, что Турция ранее предложила продлить срок действия перемирия. Анкаре пока не удалось выполнить свое обещание и добиться от вооруженных группировок сирийской оппозиции отвода своих сил из населенных пунктов, расположенных вдоль стратегического шоссе Хама - Алеппо.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.