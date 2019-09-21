МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты

21 сентября 2019 20:35 (UTC+04:00)

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии велись с севера Ирана, а не из Йемена, заявил в субботу госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, при этом он не привел доказательств, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иран ранее уже отвергал подобные обвинения.

"Мы убеждены, что место запуска - не Йемен, а север Ирана", - сказа аль-Джубейр журналистам.

При этом он указал, что расследование продолжается для определения точного места запуска беспилотников и ракет.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

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