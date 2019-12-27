СМИ: армия Хафтара взяла под контроль старый аэропорт Триполи

27 декабря 2019 22:16 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над обширными территориями на южных окраинах Триполи, в том числе заняв давно не функционирующий международный аэропорт столицы, и теперь развивает наступление к центру города. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования ЛНА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ [расположены приблизительно в 15 км к северу от аэропорта]", - отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что армия контролирует "наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы", а формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций, множество их бойцов взято в плен. Международный аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир приблизительно в 25 км к югу от центра Триполи и уже более пяти лет не функционирует после того, как серьезно пострадал во время столкновений враждующих фракций летом 2014 года.

Как заявил Al Arabiya официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, отступающие отряды ПНС сейчас концентрируются в жилых кварталах Триполи. "Вступить в битву за главные районы столицы готовятся элитные спецподразделения, - отметил он. - На данном этапе больше не будет тактических пауз, а события грядущих часов удивят всех ливийцев". Генерал аль-Мисмари также утверждал, что с 4 апреля, когда Хафтар отдал приказ наступать на главный город страны, потери противника в живой силе составили 940 человек убитыми.

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