Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон выехал из страны без разрешения. Об этом, как передает Trend cо ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

"Судя по всему, он совершил это без разрешения, - сообщил источник агентства. - У нас нет сведений о том, что Гону изменили режим домашнего ареста".

Ранее один из японских адвокатов Карлоса Гона заявил телеканалу NHK, что ничего не знает от выезде своего клиента из страны.

В понедельник французская газета Les Echos сообщила, что бывший менеджер прибыл в ливанскую столицу в понедельник вечером на частном самолете из Турции. Пока, как указывает издание, неясно, является ли его выезд из Японии нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

05:01 (GMT+4) Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Японии, прибыл в Ливан.

Как передает Trend cо ссылкой на ТАСС, в понедельник вечером предприниматель приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута, сообщил информационный портал Naharnet, не указав, на каком основании японские власти позволили франко-бразильскому магнату, подозреваемому в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве, покинуть Токио.

Ранее о прибытии Гона в Ливан сообщила французская газета Les Echos со ссылкой на источники. По ее информации, бизнесмен приехал из Турции. Пока, указывало французское издание, неясно, является ли его приезд в Ливан нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием.

Как уточняет Naharnet, в ноябре Гон впервые после ареста пообщался по телефону со своей супругой. В августе Кароль Гон на саммите G7 в Биаррице, где присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой ходатайствовать об освобождении своего супруга из-под стражи.

Гон (Госн в ливанской версии), несмотря на то, что родился в Бразилии и проживал во Франции, провел свое детство и юность в Ливане, откуда происходит родом его семья. Он учился здесь в престижном христианском колледже Нотр-Дам-де-Джумхур.

65-летний бизнесмен финансирует в Ливане несколько гражданских обществ и входит в состав Стратегического совета Иезуитского университета Святого Иосифа в Бейруте, который считается ведущим франкофонским вузом за рубежом.

В Ливане магнат владеет семейным поместьем в долине Бекаа, где в изобилии произрастает виноград. Вино "Эликсир", которое производит Гон, попало в категорию boutique vine и пользуются спросом у гурманов.

Гон и член совета директоров японского автопроизводителя Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет Карлос Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн). При этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

В апреле Гона выпустили из Токийской тюрьмы под залог и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.