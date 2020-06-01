Центробанк Саудовской Аравии выделит банкам более $13 млрд на фоне COVID-19

Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (Центральный банк) выделит 50 миллиардов саудовских риалов (13,3 миллиарда долларов США) для поддержки банковского сектора королевства в условиях коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

По сообщению агентства, Центробанк решил выделить данную сумму с целью укрепления ликвидности банковского сектора и расширения возможности предоставления кредитов клиентам из частного сектора.

Отмечается, что данные меры направлены на поддержку и финансирование частного сектора посредством реструктуризации финансовых средств без дополнительных выплат и поддержку планов по сохранению занятости в частном секторе.