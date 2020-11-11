Умер премьер-министр Бахрейна
Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер в среду. Об этом, как передает информационное агентство BNA, объявил королевский двор, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
В стране объявлен недельный траур. Похороны принца пройдут после того, как его тело будет доставлено на родину из США.
Глава правительства умер в американской клинике, где проходил лечение, не дожив две недели до 85-летия. Он родился 24 ноября 1935 года, был вторым сыном короля Сальмана бен Хамада Аль Халифы и его жены Мозы бинт Хамад Аль Халифы.
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