Умер премьер-министр Бахрейна

Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер в среду. Об этом, как передает информационное агентство BNA, объявил королевский двор, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране объявлен недельный траур. Похороны принца пройдут после того, как его тело будет доставлено на родину из США.

Глава правительства умер в американской клинике, где проходил лечение, не дожив две недели до 85-летия. Он родился 24 ноября 1935 года, был вторым сыном короля Сальмана бен Хамада Аль Халифы и его жены Мозы бинт Хамад Аль Халифы.