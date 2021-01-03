Смерти из-за COVID-19 в Египте составили 3,3% всех летальных исходов в 2020 году

В Египте в 2020 году смерти из-за COVID-19 составили 3,3% общего количества летальных исходов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид.

«Процент умерших от осложнений после коронавируса в минувшем году составил 3,3% от общего количества», — говорится в сообщении.

По данным Центрального агентства по мобилизации и статистике Египта (CAPMAS), уровень смертности в последние два года составил в среднем 560-570 тыс. человек. Свежие данные по 2020 году обнародованы еще не были.

Отмечается, что треть всех заразившихся коронавирусом находились на домашнем лечении.

По последним данным Минздрава, за минувшие сутки выявлено 1 407 новых случаев заражения, от осложнений умерли 57 человек. Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 140 тыс. случаев инфицирования, почти 114 тысяч человек выздоровели, 7 741 больной умер.

На данные момент университеты и школы в Египте переведены на онлайн-обучение.