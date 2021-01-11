Власти Ливана планируют полностью закрыть страну на неделю

Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом в Ливане рекомендовал полностью закрыть страну на семь дней на фоне продолжающегося роста числа инфицированных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Al Jadeed со ссылкой на правительственный источник.

Рекомендация штаба будет рассмотрена на экстренном заседании Высшего совета обороны, которое пройдет в понедельник под председательством президента республики Мишеля Ауна.

В рамках ужесточения мер по борьбе с коронавирусом планируется закрытие международного аэропорта имени Рафика Харири. Населению будет предоставлено 48 часов на закупку продуктов питания, после чего предположительно в среду будет введен круглосуточный комендантский час на одну неделю.

Впервые с начала пандемии власти пойдут на закрытие супермаркетов и продовольственных магазинов, функционировать будут только аптеки, медучреждения, отделения Ливанского общества Красного Креста и ряд силовых ведомств.

Как заявил глава парламентской комиссии по здравоохранению Асем Араджи, "тотальный локдаун необходим, учитывая, что распространение COVID-19 в Ливане вышло из-под контроля". Он потребовал усилить давление на частные клиники с тем, чтобы они расширили прием больных с коронавирусом. "Государственные больницы заполнены до отказа, медперсонал работает в них на пределе сил", - сообщил депутат.

Согласно данным Минздрава, в воскресенье было инфицировано 3 743 человека, еще 14 умерли от коронавируса. За сутки ПЦР-тестирование прошел 23 931 человек, при этом положительный результат зафиксирован у 15,8%.

В воскресенье госпитализированы 1 460 ливанцев, из них 559 помещены в отделения интенсивной терапии, еще 165 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с 21 февраля COVID-19 был выявлен у 219 296 граждан, от инфекции излечились 142 239 человек, а число смертельных исходов достигло 1 606.