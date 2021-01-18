ОАЭ отсрочили соглашение о безвизовом сообщении с Израилем

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов уведомило Израиль, что вступление в силу соглашения о безвизовом сообщении между двумя странами отложено до 1 июля 2021 года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Безвизовый режим должен был вступить в силу уже в феврале, однако власти ОАЭ решили отсрочить эту процедуру в связи с пандемией коронавируса.