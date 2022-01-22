В Йемене десятки человек погибли из-за авиаудара аравийской коалиции

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудар по тюрьме на севере Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами. Погибли десятки заключенных. Об этом сообщила в Twitter организация «Врачи без границ», передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, атаке подверглось пенитенциарное учреждение под названием «Реманд».

По предварительным данным, жертвами авиарейда стали 70 человек, еще 138 получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы в больницу «Аль-Джумхурийе».