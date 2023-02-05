Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Арабские страны

Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ

Арабские страны Материалы 5 февраля 2023 20:46 (UTC +04:00)
Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ

Читайте Trend в

Управление военной разведки Ирака объявило в воскресенье о задержании семерых разыскиваемых террористов "Исламского государства" (ИГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, которое приводит Иракское информационное агентство, силовики провели операции в нескольких города страны - Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве. "Там были устроены плотные засады, в результате чего удалось задержать семерых боевиков, разыскиваемых судебными органами", - сообщили в управлении.

Между тем, по данным портала Shafaq News, к юго-востоку от города Тикрит на севере Ирака сработало заложенное экстремистами еще во время войны взрывное устройство. В результате, погиб один ребенок, еще трое получили ранения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости