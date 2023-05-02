Армия Судана и спецназ согласились на недельное перемирие

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) дали принципиальное согласие на введение режима прекращения огня в стране на неделю, начиная с четверга. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Южного Судана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) в принципе одобрили перемирие сроком на 7 дней, которое должно вступить в действие 4 мая", - говорится в заявлении южносуданского МИД, которое процитировал телеканал Asharq. Указывается, что согласованный между сторонами режим прекращения огня должен будет действовать с 4 по 11 мая.

Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве Южного Судана, лидеры конфликтующих сторон согласились определить своих представителей "на переговорах о мире". В МИД указали, что переговоры "пройдут в месте, которое выберут сами стороны".

Некоторое время назад представитель ООН в Судане сообщил, что переговоры между сторонами суданского конфликта "могут состояться в столице Южного Судана Джубе или в саудовском городе Джидда". Ранее телеканал Al Jazeera информировал, что командующий армией Судана принципиально согласился с инициативой по организации встречи между представителем ВС и сил быстрого реагирования, местом проведения которой должна стать Джуба. О сроках предполагаемой встречи не упоминалось.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Дагало, являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя военными структурами страны связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых Вооруженных сил Судана, а также тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя упомянутыми структурами возле военной базы в городе Мерове и Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек.