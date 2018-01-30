Следственный комитет Беларуси заинтересован в подписании документа о сотрудничестве с ФБР

30 января 2018 10:32 (UTC+04:00)

Следственный комитет Беларуси заинтересован в подписании документа о двустороннем сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель СК Иван Носкевич.

Руководитель ведомства сейчас находится с визитом в США, запланирована встреча с руководством ФБР. "Мы заинтересованы в подписании документа о двустороннем сотрудничестве, и я искренне надеюсь, что наша встреча станет первым шагом в его подготовке", - сказал Иван Носкевич накануне визита.

Он пояснил, что сейчас между ведомствами нет письменных договоренностей, и взаимодействие строится на основании иных соглашений. "В ряде случаев сотрудничество двух стран в уголовно-правовой сфере, в особенности при выявлении, замораживании и отслеживании доходов от преступлений, а также изъятии и возвращении активов, возможно на основании конвенций ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года и против коррупции 2003 года, участниками которых являются Беларусь и США", - добавил председатель СК. При этом он констатировал, что для успешного развития взаимодействия при расследовании уголовных дел этих конвенций недостаточно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Минске пройдет белорусско-турецкий деловой форум
Беларусь 29 января 16:33
В Беларуси усовершенствуют систему оплаты труда бюджетников
Беларусь 29 января 12:43
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси до уровня "B"
Беларусь 29 января 09:10
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 27 января 11:48
Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в 2017 году увеличился
Беларусь 27 января 10:46
Ввоз в Беларусь 445 наименований продукции был запрещен в 2017 году
Беларусь 27 января 09:39
В Беларуси принят указ о налогообложении
Беларусь 26 января 16:49
Нацбанк Беларуси определил перечень системно значимых банков
Беларусь 26 января 12:23
Беларусь презентует туристический потенциал в Риге
Беларусь 25 января 09:17
Минлесхоз Беларуси построит два новых цеха деревообработки
Беларусь 24 января 17:19
Беларусь и Иран подписали соглашения о производстве электрических автобусов и автомобилей
Беларусь 24 января 13:49
ЕБРР планирует увеличить объем финансирования проектов в Беларуси
Беларусь 24 января 11:52
В Беларуси установили тарифы на услуги по транспортировке нефти
Беларусь 23 января 09:16
Туркменистан - стратегический партнер Беларуси в Центральной Азии - посол
Туркменистан 22 января 18:02
"Белоруснефть" в 2017 году пробурила в Эквадор нефтянные скважины
Беларусь 22 января 17:22
В Китайско-белорусском индустриальном парке появился 26-й резидент
Китай 22 января 16:59
В Ланьчжоу открылись курсы для руководителей белорусских стройкомпаний
Китай 22 января 16:30
Минэкономики Беларуси ожидает увеличение объемов промпроизводства
Беларусь 22 января 09:20