Лукашенко поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси с переизбранием президентом Египта

2 апреля 2018 12:59 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Абдель Фаттаха Саида Хусейна Халила аль-Сиси с переизбранием на должность президента Арабской Республики Египет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Значительная поддержка египетскими гражданами выбранного вами курса на сохранение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его позиций на международной арене свидетельствует о вашем авторитете как ответственного политика, который обеспечивает интересы и чаяния своего народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что опыт и политическая мудрость Абдель Фаттаха аль-Сиси будут способствовать углублению двусторонних отношений между Беларусью и Египтом во всех отраслях сотрудничества в духе доверия и взаимной поддержки.

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