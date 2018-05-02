Концерн "Белгоспищепром" планирует начать поставки сахара в Китай в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна Александр Забелло.



"Китай производит значительно меньший объем сахара по сравнению с тем, что потребляет. Объем импорта этой страны исчисляется миллионами тонн. Мы ставим перед собой задачу в этом году войти с белорусским сахаром на китайский рынок", - сказал Александр Забелло.



Он отметил, что на мировом рынке наблюдается переизбыток сахара. Эта тема обсуждалась на международной конференции "Рынок сахара стран СНГ-2018". По итогам 2017 производственного года в Украине, Беларуси и России сформировались излишки белого сахара в объеме более 1,5 млн т, что привело к падению на 40% цены на сахар и поставило в затруднительное положение сахарную отрасль стран ЕАЭС. Еще одной причиной падения цен на рынках стран СНГ стал недостаток площадей для складирования и хранения сахара. Так, сегодня Кыргызстан обеспечивает разовое хранение только 45% объемов сахара, Россия - 50%, Казахстан - 60%, Украина - 80%, Беларусь и Молдова - 100%.



В Беларуси из урожая 2017 года будет выработано около 650 тыс. т свекловичного сахара, это рекордный для отрасли показатель. "Этот успех достигнут за счет увеличения на 7% посевных площадей сахарной свеклы к уровню 2016 года, росту урожайности корнеплодов и содержанию сахара в них. Уверен, что наша продукция сохранит свои позиции на мировом рынке, прежде всего благодаря высоким качественным показателям", - подчеркнул Александр Забелло.



Сахарная отрасль Беларуси представлена Слуцким сахарорафинадным комбинатом, Городейским сахарным комбинатом, Скидельским сахарным комбинатом и Жабинковским сахарным заводом. Эти предприятия входят в состав концерна "Белгоспищепром". Они полностью удовлетворяют потребности Беларуси в сахаре и поставляют его в 15 стран.

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