Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении связей с Кот-д’Ивуаром

7 августа 2018 09:48 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пользуюсь случаем, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в расширении межгосударственных связей, установлении конструктивного диалога с Кот-д’Ивуаром и достижении значительных практических результатов от взаимодействия в экономической, научно-технической и других отраслях на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.

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