Золотовалютные резервы Беларуси выросли

7 сентября 2018 11:13 (UTC+04:00)

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $7 млрд 246,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За август 2018 года золотовалютные резервы выросли на $216,2 млн (на 3,1%) после роста в июле 2018 года на $198,8 млн (на 2,9%).

Увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $190 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.

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