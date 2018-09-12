Алексей Кубрин: СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой

СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой. Такое мнение высказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин на XIII Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", передает БЕЛТА.



По словам Алексея Кубрина, блогосфера требует изучения, и очевидно, что необходимо двигаться по пути взаимодействия с ней. Зачастую блогеры, размещая информацию, во многом ориентируются на СМИ.



"Мы должны таким образом сформировать медиапространство и отстроить взаимоотношения, чтобы они позволили максимально эффективно обеспечить комфортное существование СМИ в будущем. Сегодня информтехнологии приобрели важнейшее влияние на средства массовой информации. Если прежде злые языки могли повлиять на процесс в достаточно узком кругу, то сегодня, учитывая возможность доступа в любую точку земного шара, они могут повлиять и на мир, и на мысли людей, и на их действия", - отметил заместитель госсекретаря .



Кроме того, важнейшей задачей становится повышение уровня подготовки массмедийных кадров, которым нужно не только уметь формировать мысль, но и, самое главное, учитывать психологию аудитории, считает Алексей Кубрин.

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