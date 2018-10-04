Беларусь масштабно представит свой экспортный потенциал в Шанхае

4 октября 2018 17:05 (UTC+04:00)

Беларусь намерена масштабно представить экспортный потенциал товаров и услуг на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Об этом заявил на пресс-конференции директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси Валерий Садохо, передает в четверг БЕЛТА.

Китайский рынок вошел в стадию непрерывного увеличения потребления, и импорт при такой тенденции имеет огромный потенциал для роста. В течение следующих пяти лет Китай импортирует продуктов и услуг более чем на 10 триллионов долларов.

Общая выставочная площадь белорусских стендов составит 778 кв.м.

Валерий Садохо отметил, что национальная экспозиция на выставке в Шанхае будет представлена в двух тематических зонах. В зоне страновых павильонов посетители смогут ознакомиться с торгово-экономическим, инвестиционным, научно-техническим и историко-культурным потенциалом Беларуси.

В зоне предприятий и бизнеса отраслевые стенды займут 642 кв.м экспозиционных площадей, где будут демонстрироваться белорусские товары и услуги более 80 предприятий в 6 коммерческих павильонах. Так, в павильоне "Сельскохозяйственные и пищевые продукты" посетители смогут увидеть и продегустировать продукцию концернов "Белгоспищепром", "Брестмясомолпром", а также Глубокского молочноконсервного комбината, Витебской бройлерной птицефабрики, Минского молочного завода №1, Лидского молочно-консервного комбината. В павильоне "Автомобилестроение" продемонстрируют продукцию такие гиганты белорусской промышленности, как ОАО "БелАЗ", Минский тракторный завод, "Белшина", "Гомсельмаш", Завод систем охлаждения.

Будут работать павильоны "Медицинское оборудование и лекарственно-оздоровительные продукты", "Интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование", "Украшения и товары повседневного спроса". В павильоне "Торговля услугами" будут предлагаться, прежде всего, образовательные и туристические услуги, а также услуги логистических, венчурных белорусских компаний, другие услуги, востребованные в международной торговле.

Белорусские стенды будут представлены под брендом Made in Belarus, логотип которого выполнен в традиционной стилистике белорусских орнаментов с изображением василька - цветка, символизирующего Беларусь. Утвержден слоган концепции национальной экспозиции: "Беларусь-Китай: дружба, сотрудничество, перспективы".

Для технической поддержки национальной экспозиции разработан электронный инфокиоск, в котором будет использоваться технология, позволяющая посетителям при помощи своих гаджетов мгновенно получить информацию о предприятии или конкретном продукте, при необходимости перейти на сайт предприятия. Эту информацию можно сохранить на электронном устройстве.

Участию Беларуси в выставке уделяется большое внимание на правительственном уровне, и белорусские экспортеры готовятся к мероприятию с точки зрения того, что наиболее интересно китайскому покупателю.

Как ожидается, в открытии выставки в Шанхае примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

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