Макей и еврокомиссар Хан обсудили приоритеты партнерства Беларуси и ЕС

16 октября 2018 09:35 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в девятой ежегодной встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" (ВП) и стран - членов Европейского союза по приглашению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Еврокомиссии Федерики Могерини и еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана. Об этом во вторник сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время мероприятия был рассмотрен прогресс в реализации 20 ключевых приоритетов "Восточного партнерства" на период до 2020 года, утвержденных на Брюссельском саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года. Делегации также обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений, включая ситуацию в Восточноевропейском регионе и подготовку ряда мероприятий по случаю 10-летия "Восточного партнерства" в 2019 году. В своем выступлении на пленарной сессии Владимир Макей выразил позицию Беларуси о необходимости сохранения и дальнейшего развития "Восточного партнерства" как инклюзивной, прагматичной и неконфронтационной инициативы и скорейшего воплощения достигнутых договоренностей. Он представил подходы белорусской стороны к реализации совместных с ЕС проектов в экономически значимых областях.

Во время отдельной двусторонней встречи Владимир Макей и еврокомиссар Йоханнес Хан обсудили ход работы по заключению приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС на 2018-2020 годы, соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, планируемые визиты на высоком уровне и взаимодействие с Европейским парламентом.

На полях мероприятия Владимир Макей также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. Министры позитивно оценили динамику политического диалога и развития межмидовских контактов, высокий уровень двустороннего взаимодействия в экономической, гуманитарной и других сферах, подчеркнули важность регулярной работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на начало ноября в Минске, а также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и диалог Беларуси с ЕС.

Кроме того, Владимир Макей обсудил с заместителем главы правительства, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени пути развития белорусско-ирландских политических и торгово-экономических отношений, взаимодействие по линии Беларусь-ЕС, а также сотрудничество в рамках международных организаций. Министр иностранных дел Беларуси с благодарностью отметил большой вклад Ирландии в поддержку Беларуси в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сторонами также подчеркнута обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества между бизнес-кругами двух стран.

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