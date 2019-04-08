Беларусь открыла чернобыльскую зону для туристов

На территории открытой зоны будут проводить экскурсии с гидом для групп из пяти человек. Сотрудники Полесского заповедника уже составили два маршрута. Стоимость экскурсии — до 340 белорусских рублей (около $160), сообщает Trend со ссылкой на rtvi.com

Точно определить границы зон с повышенным уровнем радиации сложно, поскольку радиоактивные осадки выпадали неравномерно. Но для туристов возможную дозу облучения уже посчитали — оно меньше той, что получают при перелете, отмечает замдиректора заповедника Максим Кудин.

На участках, которые открыли для посещения, нет мертвых городов и «могильников» техники. Гостям, в частности, проведут экскурсию по выселенным деревням. В заповеднике их 95.

На первом этапе экскурсии будут проводить примерно два раз в месяц. После «обкатки» их будут проводить чаще. Точную дату начала туров пока не называют.

Взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Катастрофа стала самой крупной атомной аварией в истории. От радиоактивного загрязнения напрямую пострадали несколько областей Украины, России, а также Гомельская область Беларуси. На территории наиболее пострадавших белорусских районов в 1988 году создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

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