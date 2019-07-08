Беларусь поставит в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений. Крупный годовой контракт подписан в Совете Республики, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

Сегодня здесь состоялась встреча председателя верхней палаты белорусского парламента, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией Министерства сельского хозяйства во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом и руководством госкорпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC).

Контракт на поставку в Бангладеш белорусского хлористого калия подписали генеральный директор Белорусской калийной компании (БКК) Елена Кудрявец и председатель BADC Вахид Хондакер.

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