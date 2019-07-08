Беларусь поставит в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений

8 июля 2019 13:03 (UTC+04:00)

Беларусь поставит в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений. Крупный годовой контракт подписан в Совете Республики, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

Сегодня здесь состоялась встреча председателя верхней палаты белорусского парламента, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией Министерства сельского хозяйства во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом и руководством госкорпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC).

Контракт на поставку в Бангладеш белорусского хлористого калия подписали генеральный директор Белорусской калийной компании (БКК) Елена Кудрявец и председатель BADC Вахид Хондакер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российская компания о своей деятельности в Узбекистане (ЭКСКЛЮЗИВ)
Бизнес 13:43
Российский производитель удобрений планирует расширить ассортимент поставок в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 12:33
Беларусь заинтересована в углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой - Лукашенко
Беларусь 5 июля 10:00
Установлены размеры вознаграждения за самые высокие результаты для азербайджанских спортсменов и их тренеров на II Евроиграх в Минске
Политика 4 июля 18:52
Беларусь наладит производство антибиотиков в Узбекистане
Бизнес 4 июля 15:01
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Минске (ФОТО)
Политика 4 июля 12:17
Лента новостей
Завтра в Баку местами возможны дожди
Общество 14:14
Иностранцам предоставили возможность покупать нефть на иранской бирже
Экономика 14:10
Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 во время телефонного разговора
В мире 14:10
Азай Гулиев переизбран вице-президентом ПА ОБСЕ
Политика 14:10
Ata-Texnologiya поставит программное обеспечение для учета операций обмена валют
Экономика 14:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии
Политика 14:02
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Иран 13:59
Эрдоган: Генштаб будет решать местоположение С-400 в Турции
Турция 13:54
Бахар Мурадова: «Переговоры ради переговоров» не способствуют решению нагорно-карабахского конфликта
Политика 13:47