Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили

6 сентября 2019 13:56 (UTC+04:00)

Белорусы в январе-августе 2019 года продали валюты на $497,2 миллиона больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За восемь месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $6 млрд 345,7 млн в эквиваленте, купили - $5 млрд 848,5 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $497,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $14 млрд 273,1 млн в эквиваленте, купили на $13 млрд 712,8 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь-август продали валюты на $564,2 млн в эквиваленте, купили - $149,5 млн.

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