Ядерные регуляторы Беларуси и Узбекистана подпишут соглашение о сотрудничестве

19 сентября 2019 15:30 (UTC+04:00)

Регулирующие органы Беларуси и Узбекистана в области ядерной безопасности рассчитывают до конца года подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом шла сегодня речь в Вене на встрече белорусской делегации во главе с начальником Госатомнадзора Ольгой Луговской с заместителем председателя, начальником департамента по радиационной и ядерной безопасности Государственного комитета промышленной безопасности Узбекистана Ибрагимом Ташкентбаевым, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Внутригосударственные процедуры по подготовке соглашения в Беларуси и Узбекистане уже находятся на завершающей стадии. Подписание документа может состояться в ноябре в Беларуси, во время этого визита делегация узбекского регулятора также рассчитывает посетить площадку сооружения Белорусской АЭС.

Как подчеркнул Ибрагим Ташкентбаев, узбекская сторона очень заинтересована в изучении опыта белорусского регулятора в контексте строительства атомной станции. "Белорусский опыт нас очень интересует, поскольку мы на самой начальной стадии, сейчас начались инженерные изыскания на приоритетной площадке строительства АЭС, окончательного заключения пока нет, - сказал он. - Рассчитываем, что подписанное соглашение будет реально работать, для нас это очень важно". Специалисты из Узбекистана заинтересованы в организации стажировок для изучения белорусского опыта.

"Мы готовы взаимодействовать и помогать, делиться нашим опытом", - заверила Ольга Луговская.

На встрече также обсуждался опыт лицензирования при строительстве атомной станции, структура управления АЭС, подготовка к проведению миссий МАГАТЭ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь обнародовала данные о миграции из Туркменистана
Туркменистан 16:33
Беларусь нарастила экспорт некоторых продуктов в Узбекистан и сократила в Казахстан
Бизнес 16:25
Российская компания инвестирует в туротрасль Узбекистана
Туризм 14:27
В Узбекистане утверждены сроки вывода из обращения монет и банкнот определенного номинала
Финансы 12:58
ЛУКОЙЛ Узбекистан привлечет работы по разработке месторождений
Тендеры 10:38
Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Беларусь 10:27
Лента новостей
Нет необходимости в срочном заседания ОПЕК+ - министр
Энергетика 16:43
Китайская компания «Хоянь» предлагает услуги в сфере электронной коммерции в Азербайджане
Бизнес 16:34
Беларусь обнародовала данные о миграции из Туркменистана
Туркменистан 16:33
Азербайджанский Kapital Bank идет по пути полной трансформации в партнерстве с IBM
Финансы 16:29
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 16:28
Беларусь нарастила экспорт некоторых продуктов в Узбекистан и сократила в Казахстан
Бизнес 16:25
При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
Бизнес 16:25
Шведский художник покажет свое искусство в Ичери Шехер
Культура 16:24
Иностранные компании заинтресованы в инвестициях в сферу возобновляемых источников Азербайджана
Энергетика 16:22