Ядерные регуляторы Беларуси и Узбекистана подпишут соглашение о сотрудничестве

Регулирующие органы Беларуси и Узбекистана в области ядерной безопасности рассчитывают до конца года подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом шла сегодня речь в Вене на встрече белорусской делегации во главе с начальником Госатомнадзора Ольгой Луговской с заместителем председателя, начальником департамента по радиационной и ядерной безопасности Государственного комитета промышленной безопасности Узбекистана Ибрагимом Ташкентбаевым, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Внутригосударственные процедуры по подготовке соглашения в Беларуси и Узбекистане уже находятся на завершающей стадии. Подписание документа может состояться в ноябре в Беларуси, во время этого визита делегация узбекского регулятора также рассчитывает посетить площадку сооружения Белорусской АЭС.



Как подчеркнул Ибрагим Ташкентбаев, узбекская сторона очень заинтересована в изучении опыта белорусского регулятора в контексте строительства атомной станции. "Белорусский опыт нас очень интересует, поскольку мы на самой начальной стадии, сейчас начались инженерные изыскания на приоритетной площадке строительства АЭС, окончательного заключения пока нет, - сказал он. - Рассчитываем, что подписанное соглашение будет реально работать, для нас это очень важно". Специалисты из Узбекистана заинтересованы в организации стажировок для изучения белорусского опыта.



"Мы готовы взаимодействовать и помогать, делиться нашим опытом", - заверила Ольга Луговская.



На встрече также обсуждался опыт лицензирования при строительстве атомной станции, структура управления АЭС, подготовка к проведению миссий МАГАТЭ.

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