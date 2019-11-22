Правительство Беларуси готово рассматривать предложения любого инвестора по приватизации предприятий

Правительство Беларуси готово рассматривать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит его работу, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран-участниц "Восточного партнерства", передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Мы рады любому инвестору - это могут быть как проекты "гринфилд", так и в сфере приватизациии. У нас в Беларуси нет никаких приватизационных списков. Глава нашего государства неоднократно говорил, что любое государственное предприятие может быть приватизировано. Мы готовы рассматривать конкретные предложения инвесторов по любому предприятию, если они помогут улучшить деятельность предприятия, инвестор может принести что-то новое, чего не может дать государство", - сказал Сергей Румас.



Премьер-министр заверил, что правительство готово очень внимательно изучить все такие предложения инвесторов.



Сергей Румас согласился с участниками форума, что инвестиционный саммит для стран-участниц "Восточного партнерства" мог бы стать ежегодным. Следующее мероприятие в таком формате готова принять Грузия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.