Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни.

"На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача - обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент России также направил поздравительное послание в адрес Президента Беларуси по случаю знаменательной даты. Он отметил, что историческое решение о заключении союзного договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества.

"Важно, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях", - подчеркнул Президент России.

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