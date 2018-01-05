В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек

5 января 2018 23:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли в провинции Аньхой (Восточный Китай) в последние дни из-за снегопадов, передает ТАСС со ссылкой на китайское телевидение.

Снегопады, начавшиеся в этой провинции третьего января, признаны сильнейшими за последние 10 лет, от них уже пострадали 1,06 млн человек, а прямой экономический ущерб составил 1,26 млрд юаней ($190 млн). Большой урон нанесен сельскому хозяйству. Чрезвычайные меры реагирования на стихию объявлены в девяти городах провинции, включая ее административный центр - город Хэфэй.

Снегопады и ледяные дожди прошли в последние три дня в провинциях Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу и Шэньси, из которых также поступают сообщения о значительном ущербе.

В четверг Центральная метеорологическая служба КНР повысила с желтого до оранжевого уровень опасности из-за непогоды в ряде центральных и восточных провинций страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай ограничивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР
Китай 5 января 16:42
Китай прекращает экспорт железа и промышленного оборудования в КНДР
Китай 5 января 16:25
На Китай обрушились сильные снегопады, есть жертвы
Китай 5 января 12:55
Снегопады в Китае продолжаются (ФОТО)
Китай 5 января 12:32
Япония намерена тесно сотрудничать с Россией и Китаем по проблеме КНДР
Другие страны 4 января 10:03
Китай приветствует возможные переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Другие страны 2 января 15:22
Первый восход солнца в 2018 г. (ФОТО)
Китай 2 января 14:59
Праздничный танец огненного дракона в древнем китайском городке (ФОТО)
Китай 2 января 14:57
Китай встречает 2018 год (ФОТО)
Китай 2 января 14:55
Церемония поднятия государственного флага Китая впервые проведена НОАК (ФОТО)
Китай 2 января 14:50
В МИД Китая сообщили о предстоящем визите Макрона
Китай 2 января 09:01
Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в 2018 году
Другие страны 31 декабря 2017 08:17
Юридические компании Узбекистана и Китая договорились о совместной защите интересов бизнеса
Бизнес 30 декабря 2017 11:32
Китай тестирует железнодорожный туркменский транзит в Иран
Бизнес 29 декабря 2017 19:19
Китаец запечатлел своих дочерей в картинах (ФОТО)
Китай 29 декабря 2017 18:33
Си Цзиньпин встретился с представителями делегации правящих партий Японии
Китай 29 декабря 2017 18:19
Отношения с Россией занимают особое место в дипломатии КНР - посол
Китай 29 декабря 2017 18:19
Пекин отверг обвинения Вашингтона в экспорте нефти в КНДР
Китай 29 декабря 2017 12:36