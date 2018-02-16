UnionPay расширяет свой бизнес за рубежом

16 февраля 2018 17:47 (UTC+04:00)

Выпустив около 20 миллионов карт за пределами Китая в 2017 году, платежная система UnionPay еще более укрепила свое присутствие в других странах, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно статистическим данным UnionPay International -- дочерней компании UnionPay, ориентированной на зарубежную деятельность, общее число держателей карт UnionPay за рубежом достигло 90 миллионов человек к концу 2017 года.

Держатели карт UnionPay проживают в 48 странах и регионах мира. Кроме того, сообщается, что около 25 миллионов карт были выпущены в странах вдоль "Пояса и пути".

В таких странах как Лаос, Монголия и Мьянма, банковские карты с платежной системой UnionPay являются самыми популярными. В Пакистане в использовании находятся более 4,1 миллиона карт UnionPay, а в России -- около 1,3 миллиона.

Кроме того, еще большее число иностранцев используют карты UnionPay для покупок в Китае. Сообщается, что в 2017 годе самый большой рост объема транзакций отмечался в городах Ханчжоу, Чэнду и Сямэнь.

Объем транзакций в Пакистане, осуществленный с использованием карт UnionPay, вырос в прошлом году более чем в два раза, а в Таджикистане и Казахстане - примерно на 50 процентов.

Начиная с сентября прошлого года, объем транзакций, осуществленный зарубежными держателями карт UnionPay, превысил объем трансграничных транзакций, осуществленных китайскими держателями карт. Как стало известно, выдача карт UnionPay в Европе и США выросла в минувшем году более чем на 20 процентов.

China UnionPay, основанная в 2002 году, является корпорацией, предоставляющей финансовые услуги. Штаб-квартира компании расположена в городе Шанхай.

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Azernews Newspaper
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