Опубликовано решение компартии Китая об углублении реформ партийных и госструктур

БАКУ /Trend/ - Накануне было опубликовано Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая об углублении реформ партийных и государственных структур.
Данное решение было принято на третьем пленуме ЦК КПК 19-го созыва, который прошел 26-28 февраля.
Документ состоит из восьми частей:
- Углубление реформ партийных и государственных структур представляет собой глубокое преобразование, направленное на продвижение модернизации системы государственного управления и потенциала управления
- Руководящие концепции, цели и принципы по углублению реформ партийных и государственных структур
- Совершенствование системы сохранения полного руководства КПК
- Оптимизация учреждения правительственного аппарата и распределения его функций
- Продвижение координированной реформы аппаратов партии, правительства, армии и народных организаций
- Рациональное учреждение структур на местном уровне
- Легализация распределения штатов учреждений
- Укрепление руководящей роли партии в углублении реформ партийных и государственных структур
Документ отмечает, что вся партия и многонациональный народ страны должны тесно сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и достичь единства в идеологии и действиях, чтобы обеспечить выполнение всех задач по углублению реформ партийных и государственных структур.
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