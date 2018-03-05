Опубликовано решение компартии Китая об углублении реформ партийных и госструктур

БАКУ /Trend/ - Накануне было опубликовано Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая об углублении реформ партийных и государственных структур.

Данное решение было принято на третьем пленуме ЦК КПК 19-го созыва, который прошел 26-28 февраля.

Документ состоит из восьми частей:

- Углубление реформ партийных и государственных структур представляет собой глубокое преобразование, направленное на продвижение модернизации системы государственного управления и потенциала управления

- Руководящие концепции, цели и принципы по углублению реформ партийных и государственных структур

- Совершенствование системы сохранения полного руководства КПК

- Оптимизация учреждения правительственного аппарата и распределения его функций

- Продвижение координированной реформы аппаратов партии, правительства, армии и народных организаций

- Рациональное учреждение структур на местном уровне

- Легализация распределения штатов учреждений

- Укрепление руководящей роли партии в углублении реформ партийных и государственных структур

Документ отмечает, что вся партия и многонациональный народ страны должны тесно сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и достичь единства в идеологии и действиях, чтобы обеспечить выполнение всех задач по углублению реформ партийных и государственных структур.

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