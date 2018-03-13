Первые испытания китайского самолета AG600 состоятся во второй половине 2018 года

13 марта 2018 18:27 (UTC+04:00)

Первые испытания по взлету с воды китайского самолета-амфибии AG600 состоится во второй половине 2018 года в городе Цзинмэнь провинции Хубэй в Центральном Китае. Об этом сегодня сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая, которая разрабатывает данный самолет, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет AG600, носящий кодовое название «Куньлун», совершил свой первый полет в декабре прошлого года, а также выполнил два тестовых полета в январе этого года.

Являющийся, согласно проекту, крупнейшим самолетом-амфибией в мире AG600 оснащен четырьмя построенными в Китае турбовинтовыми двигателями и может находиться в воздухе 12 часов.

Самолет будет использоваться в основном для спасения на море, борьбы с лесными пожарами и морского мониторинга.

AG600 - третий член китайской «семьи больших самолетов» после большого грузового самолета «Юнь-20»(Y-20) и большого пассажирского самолета С919, первые полеты которых состоялись в 2013 и 2017 годах, соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Общий объем экспорта и импорта китайских товаров за первые два месяца 2018 года превысил расчеты
Китай 19:15
Министерство контроля КНР будет объединено с создаваемой государственной надзорной комиссией
Китай 18:27
Китай огласил план реформы правительства
Китай 18:22
Китай по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов
Китай 15:58
В Китае построят платформы открытых исходных кодов для искусственного интеллекта (ФОТО)
Китай 15:11
Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР
Китай 12 марта 20:01
Китай построил центры продвижения и демонстрации сельскохозяйственных технологий в 14 странах Африки
Китай 12 марта 19:48
Си Цзиньпин акцентировал внимание на чистой и честной политической экосистеме
Китай 12 марта 19:41
Руководящая роль компартии подчеркнута в поправках к Конституции КНР
Китай 12 марта 19:39
Рост розничной торговли через платформы трансграничной е-коммерции в Китае превысил 80%
Китай 12 марта 19:27
Резервы инвалют Китая в основном сохраняются на стабильном уровне - Центробанк
Китай 12 марта 19:17
Поправки к Конституции КНР одобрены на I сессии ВСНП XIII созыва
Китай 12 марта 19:10
Количество регистраций китайских торговых марок стало самым большим в мире (ФОТО)
Китай 12 марта 18:48
Китай надеется на позитивные результаты встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Китай 12 марта 17:47
Китайские руководители акцентировали свое внимание на подъеме села и высококачественном развитии (ФОТО)
Китай 12 марта 14:45
Китайская импортная ярмарка - "хоровое пение" с участием всех стран - министр коммерции КНР
Китай 12 марта 12:42
Китай три года подряд лидирует по производству и продажам автомобилей на новых источниках энергии
Китай 12 марта 11:47
Китай собирается разработать закон об иноинвестициях
Китай 12 марта 11:20