Первые испытания китайского самолета AG600 состоятся во второй половине 2018 года

Первые испытания по взлету с воды китайского самолета-амфибии AG600 состоится во второй половине 2018 года в городе Цзинмэнь провинции Хубэй в Центральном Китае. Об этом сегодня сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая, которая разрабатывает данный самолет, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет AG600, носящий кодовое название «Куньлун», совершил свой первый полет в декабре прошлого года, а также выполнил два тестовых полета в январе этого года.

Являющийся, согласно проекту, крупнейшим самолетом-амфибией в мире AG600 оснащен четырьмя построенными в Китае турбовинтовыми двигателями и может находиться в воздухе 12 часов.

Самолет будет использоваться в основном для спасения на море, борьбы с лесными пожарами и морского мониторинга.

AG600 - третий член китайской «семьи больших самолетов» после большого грузового самолета «Юнь-20»(Y-20) и большого пассажирского самолета С919, первые полеты которых состоялись в 2013 и 2017 годах, соответственно.

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